12 de fevereiro de 1909

(Bello Horizonte) Foi inaugurada a grande ponte sobre o rio Sapucahy, na povoação de Conceição de Ouros, município de S. Jose do Paraizo. (São Francisco) O presidente Roosevelt telegraphou ao governador da Califórnia pedindo-lhe felicitar os membros do Congresso do Estado que rejeitaram o Bill Johnson, que excluía das escolas publicas os filhos dos asiáticos alli residentes, criando escolas especiaes. Pediu-se á Secretaria da Agricultura o augmento da illuminação da rua Martinho Prado.