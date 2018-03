12 de junho de 1909 (Curitiba) A Brasil Railway Company pretende encampar a Viação Ferrea do Paraná, inclusive a da Rocinha. (Roma) Telegrapham de San Remo que vândalos desconhecidos profanaram o monumento de Garibaldi, há pouco inaugurado alli. (Petersburgo) A família imperial embarcará amanhan, a bordo do hiate Standard seguindo para o porto de Abo, na Finlandia, onde o czar Nicolau deve encontra-se com o imperador Guilherme. Os correios mandaram installar luz electrica na agencia postal de Atibaia.