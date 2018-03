12 de setembro de 1907

(Rio) O leiloeiro Dias Carneiro declarou que offerecerá ao Museu do Rio de Janeiro um quadro do pintor Rembrandt, de sua propriedade, e que o enviou ao dr. Bredius, da Hollanda, para verificar se era authentico. (Rio) O sr. Affonso Penna, presidente da Republica, dirigiu uma mensagem á Câmara mostrando os prejuízos soffridos na arrecadação das rendas sobbre a borracha de producção, devido á falta de um posto fiscal no Igarapé, Bahia. (Teheran) O governo diz que forças ottomanas occuparam grande numero de aldeãs persas a oito milhas de Khor.