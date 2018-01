12 de setembro de 1909

(Rio) - No salão do Jornal do Commercio realisou-se a sessão cívica promovida pelo Centro Academico em homenagem á memória de Euclydes da Cunha.

(Santiago) - O sr. Frederico Restempart, director do Observatório Astronômico, não acredita na descoberta do Polo Norte pelo explorador Cook, porque lhe faltavam instrumentos para estabelecer o pólo.

(Buenos Aires) - Em outubro chegarão 3 aeroplanos e alguns aviadores, sendo provável que entre elles venha o aeronauta francez Bleriot. Uma sociedade estrangeira está construindo um parque para os aeroplanos.