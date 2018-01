12 escolas de samba antecipam fantasias Já dá para saber como serão as fantasias de 12 escolas paulistanas que desfilam este ano no Sambódromo. X-9 Paulistana, Tom Maior, Camisa Verde e Branco, Império de Casa Verde e Águia de Ouro, entre outras, expõem adereços. No Shopping D (Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100), das 12 às 20 horas. Telefone: 4506-6000. Grátis.