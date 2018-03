13 de abril de 1909 (Rio) O primeiro tenente Leonel Velasco vae ser posto á disposição do ministro da viação, como inspector de terceira classe, para servir na commissão constructora da linha telegraphica estratégica entre Matto Grosso e Amazonas. Tem despertado grande interesse o concerto da pianista Magdalena Tagliaferro, a realisar-se no dia 21 do corrente. (São Paulo) Officiou-se hontem á Secretaria da Agricultura relativamente a continuação das obras de construcção do canal de Tamanduatehy.