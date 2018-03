13 de agosto de 1907

(Londres) Os jornaes publicam telegrammas de Constantinopla dizendo que foi resolvido satisfactoriamente o incidente turco-persa, motivado pela invasão da fronteira da Pérsia. (Roma) Muitos emigrantes da Sardenha partiram para Marselha, aliciados clandestinamente para irem fazer serviço nas obras do canal do Panamá. (Roma) O governo impedirá rigorosamente a emigração para o Panamá. O commissariado de emigração enviou o doutor Lomonaco para o Panamá, afim de estudar as condições do immigrantes.