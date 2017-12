13 de agosto de 1908

O sr. presidente do Estado recebeu do sr. presidente da Republica o seguinte telegramma: ''Acabo de declarar inaugurado a Exposição Nacional commemorativa do centenário da abertura dos portos do Brasil ao commercio de todas as nações. Congratulo-me com v. exa. por esse auspicioso motivo que revela o notável adiantamento da nossa Pátria. Cordiaes saudações, Affonso Penna''. O sr. presidente do Estado promulgou hontem o decreto n. 1.125 desmembrando do município do Rio Claro e incorporando ao de Piracicaba a fazenda Covitinga.