13 de fevereiro de 1908

(Rio) Foi concedido o prazo de seis mezes para a Companhia Estrada de Ferro de S. Paulo ao Rio Grande do Sul, fazer acquisição de materiaes para a construcção da linha do porto União ao rio Uruguay. Começou a corrida de automóveis de Nova York a Pariz. (Londres) Pelo sr. Dunsmnir, governador da Colônia Britannica, foi sanccionada a lei approvada pela assembléa legislativa, restringindo a immigração asiática para esta colônia. (Constantinopla) Confirma-se a noticia de haverem as forças turcas evacuado Suahulak, fronteira da Persia.