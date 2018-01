13 de janeiro de 1908 (Natal) Chegam noticias desoladoras do sertão do Estado, onde a secca se manifesta com muita intensidade. (Porto Alegre) Falleceu hontem, de peste bubônica, a exma. Sra. D. Clara França, esposa do industrial sr. Rodolpho Franca. (Constantinopla) Foram notificados hontem, nesta cidade, três casos fataes de cholera-morbus e mais dois suspeitos. (Roma) O commissariado de emigração italiano aconselha os fruticultores a não emigrarem para o Estado de São Paulo.