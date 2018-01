13 de março de 1909

(Santos) Com destino a Florianopolis, Paranaguá e Porto Alegre, passaram em transito por este porto 65 immigrantes allemães e 17 russos. (Bello Horizonte) Foi inaugurada em Pouso Alto a fabrica de lacticínios do Sr. Gabriel de Oliveira Junqueira, que dispõe de modernos machinismos americanos. (Londres) O Times trata na sua edição de hoje de uma correspondencia do Rio de Janeiro sobre os cabos telegraphicos que ligam o Brasil com a Europa. Diz que o cabo allemão fará uma grande concorrência ás outras linhas.