13 de setembro de 1908 (Rio) O sr. presidente da Republica prometteu assistir amanhan á primeira corrida de bicycletas que se realisará no recinto da Exposição Nacional. (Londres) The Economist publica uma correspondencia de Hamburgo dizendo que a valorização do café continua a ser assumpto das conversas nas rodas comerciaes e financeiras. (Santos) O Diário de Santos diz que ante-hontem foi totalmente impossível effectuar a descarga e carregamento dos vapores neste porto, por causa da gréve que continúa a afetar o commercio.