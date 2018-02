13 pedágios começam a funcionar Estava previsto para começar hoje à zero hora a cobrança de pedágio de R$ 1,20 (para carros, ou o mesmo valor por eixo para ônibus e caminhões) em 13 praças localizadas nas saídas do Trecho Oeste do Rodoanel Metropolitano Mário Covas, que interliga cinco rodovias - Anhangüera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt - além de ter saídas para o Bairro Padroeira (em Osasco) e para a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (na zona norte da capital). O pedágio é cobrado uma única vez, sempre nas saídas da pista, não importando a distância que o motorista percorreu dentro do Rodoanel. A expectativa da RodoAnel, concessionária que detém a operação do trecho, de 32 km de extensão, é arrecadar R$ 200 mil diariamente, com o movimento de 145 mil veículos/dia. Os carros representam 80% desse volume de tráfego. Pelo contrato com o Estado, a concessionária deverá investir R$ 465 milhões, ao longo de 30 anos, em melhorias na pista. O deputado estadual Carlos Gianazzi (PSOL), que protocolou representação contra os pedágios no Ministério Público, estará ao meio-dia no Rodoanel, distribuindo panfletos contra a cobrança. Ele destaca uma lei de 1953, que prevê que "não serão instalados postos de cobrança de taxa de pedágio dentro de um raio de 35 km, contados do marco zero da capital". O marco fica na Praça da Sé, no centro. No entanto, outras estradas estão nesse raio e as praças nunca foram contestadas. Moradores de Perus, incomodados com rotas alternativas, também ameaçam fazer protestos, enquanto associações do Butantã preparam uma ação civil pública.