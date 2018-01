14 de janeiro de 1908

Tiveram entrada na Hospedaria de Immigrantes desta capital, durante o mez de dezembro findo, 2.810 pessôas, perfazendo com as já existentes um total de 2.996. Até o fim do mêz deve ficar concluída a construcção da linha telegraphica de Guaxupé a Muzambinho. (Roma) Durante o anno passado emigraram para o o Brasil 13.199 italianos. Em 1906, emigraram respectivamente 114.818 e 13.145. O total da emigração para o exterior em 1907 foi de 397.704 e em 1906, 222.319. O numero de indivíduos repatriados em 1906 attingiu a 129.367.