14 de junho de 1908 (Montevidéo) Em circulos officios corre que o sr. Estanislau Zeballos insistirá junto ao governo do Brasil para intervir junto ao governo oriental na questão das aguas territoriaes. Corre mais que com isso. Pretende o sr. Zeballos obter que o Brasil feche os olhos á proxima mudança da politica uruguaya, motivada pela revolução iniciada pelos blancos, que tomarão o poder,auxiliados occultamente pela Argentina. (Indios Bororós) A banda de musica dos indios bororós tocará hoje, das 2 às 4 horas da tarde, no pavilhão da Exposição Preparatoria.