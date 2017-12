14 de novembro de 1908

À Prensa foi communicado um telegramma de Roma noticiando que os jornaes publicam correspondências do Brasil em que se diz que os colonos italianos são alli considerados escravos e que se lhes tolhem todos os direitos de homens pensantes. A acção dos consulados italianos é nulla, porque tem de lutar com a má fé das autoridades brasileiras. Regressou da sua fazenda em S. Manuel do Paraiso o sr. coronel Virgilio Rodrigues Alves, senador estadual. A folha uruguaya La Razon noticia que reveste proporções alarmantes o contrabando na fronteira brasileira.