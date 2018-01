14 de outubro de 1907 (Roma) A estatística do primeiro semestre de 1907 constata uma notável diminuição na emigração transoceânica, principalmente da Sicília, Calábria, Abrazzos e Morche. Calcula-se a diminuição em 28.973 emigrantes, relativamente a egual período do anno passado. Muitos immigrantes têm deixado ultimamente o Chile com destino á Republica Argentina. A epidemia do cholera-morbus augmenta de modo assustador em varias províncias russas, principalmente nas que foram assoladas pela fome durante o anno passado.