14 de setembro de 1909

(Berlim) Sob a presidência do príncipe Henrique, da Prussia, formou-se a commissão preparatoria da expedição ao pólo Norte que será feita a bordo do ''Zeppelin III.

Em entrevistas concedidas vários homens de sciencia têm declarado pensar que nem Cook, nem Peary chegaram até o Polo Norte.

Seis companhias reuniram-se á Companhia Imperial de Emigração Japoneza que tem no Brasil contratos com os estados do Rio e de S. Paulo. Segundo noticias só no dia 6 de julho ultimo foi approvada pelo governo japonez a convenção feita entre essas seis companhias.