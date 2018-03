15 de abril de 1909

(Assumpção) Os empreiteiros da construcção da estrada de ferro Noroeste do Brasil, que estão executando as obras em Matto Grosso, têm feito grandes encommendas de dormentes no Paraguay. (Annuncios)-Serviço de inspecção de amas de leite, consultório para lactantes, gratuito. Rua Florencio de Abreu, 21-A. - Chapéus para Senhoras. Aviamentos para chapeleiras. Ultimas novidades de Pariz. Só se encontram na ''Luva Paulistana'', tudo importado por Mme. Soazzola. Rua Direita, 32 Casa Scazzola.