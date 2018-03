15 de agosto de 1907

(Rio) O Museu Commercial está tratando dos meios de levantar na Europa o prestigio das marcas de café brasileiro, cujos typos são vendidos no exterior como os de peor qualidade, sendo os bons cafés rotulados como de procedência diversas. Parece que será adoptado o expediente de ser exportado o café, destinado para o varejo, já torrado e moído. (Nova York) As communicações do Pacific-Cable com o Japão estão interrompidas desde o meio-dia, devido á declaração da greve dos telegraphistas. (Havana) Continuam a apparecer novos casos de febre amarella nesta capital.