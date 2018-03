15 de junho de 1909

(Rio) Falleceu o dr. Affonso Penna. O sr. Nilo Peçanha, vice-presidente da Republica, foi chamado, a toda a pressa, para assumir o governo da nação, visto o estado gravíssimo do dr. Affono Penna, cujo desenlace era esperado a cada instante. As últimas palavras pronunciadas pelo dr. Affonso Penna,em seu leito de agonia, foram estas: ''Deus, Patria, Família e Liberdade''. O attestado de óbito dá como ''causa mortis'' uma grippe, aggravada de nevrite-pneumo-gastrica. Realisam-se amanhan, no Posto Zootechinico Central, na Moóca, experiências de destruição dos grandes formigueiros.