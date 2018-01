15 de maio de 1908

Consta ao Araguary que commerciantes e capitalistas daquella praça cogitam de mandar construir uma ponte no rio das Velhas, no ponto mais conveniente, em direcção á abbadia de Monte Alegre, afim de attrahir o commercio daquella zona e os que precederem da ponte que se vae construir em Santana do Parnahyba. Consta no Correio da Manhan, que na conferencia que d. João Nery teve com o sr. núncio apostólico ficou combinada a remoção daquelle prelado da diocese de Pouso Alegre para Campinas. (Buenos Aires) Augmenta a peste bubônica nesta capital.