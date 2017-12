15 de novembro de 1908 (Santos) Passou pela vizinha cidade de S. Vicente uma grande nuvem de gafanhotos que tomou o rumo de José Menino. (Buenos Aires) O general Aguirre, ministro da guerra, estuda a conveniencia de aproveitar o trabalho do exercito na extincção dos gafanhotos. (Pariz) O Journal dos Debats acaba de affixar um telegramma que recebeu de Pekim noticiando a morte do imperador da China. Foi proclamado regente, durante a menoridade do herdeiro do throno, o príncipe Chung, primo do soberano fallecido.