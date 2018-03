15 de setembro de 1907 (Lisboa) Communicam de Évora terem-se declarado em greve os operários de uma fábrica de cortiça dalli pedindo o augmento do salário e reducção das horas de trabalho. (Pariz) Telegramma de Casa Blanca refere que innumeras mulheres e creanças, capturadas pelos mouros, têm sido vendidas como escravas no interior do paiz. O Correio Paulistano, inaugurando definitivamente as suas novas installações no palacete Briccola, reuniu hontem na sua redacção os representantes da imprensa paulista e carioca.