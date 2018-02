15 mortes são confirmadas em acidente com ônibus em Minas

15 mortes foram confirmadas até às 17h10 desta terça-feira, 30, em conseqüência do acidente com um ônibus da viação Itapemirim ocorrido na noite de segunda-feira, 29, na região de Além Paraíba (MG). As informações são da Superintendência de Minas Gerais da Polícia Rodoviária Federal. Veja também: Lista oficial das vítimas do acidente com ônibus de MG sai na 4ª O número de passageiros do ônibus é estimado em 31, mas pode ser maior segundo os bombeiros que estão no local do acidente, já que não são emitidas passagens para as crianças. O veículo despencou de uma ribanceira de cerca de 80 metros e caiu num córrego, ficando parcialmente submerso. Segundo a PRF, 22 pessoas foram resgatas com vida e 20 delas foram encaminhadas para unidades de saúde de Além Paraíba e de Leopoldina. Em nota, a Itapemirim informou que as causas do acidente estão sendo apuradas e que "está dando todo o atendimento às vítimas deste lamentável episódio". A viação montou uma Central de Informações para parentes e conhecidos das vítimas, que pode ser acessada pelos telefone (11) 2146-8451 ou 0800 723 21 21.