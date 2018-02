15 motoristas têm CNH suspensa em SP Desde o início da fiscalização da Lei 11.705/2008, a lei seca, em junho, o Detran-SP suspendeu a CNH de 15 motoristas que foram flagrados pela polícia dirigindo embriagados. Além de passar um ano sem a carteira, eles terão de fazer curso de reciclagem para reaver o documento e voltar a dirigir. Segundo o Detran, mais de 300 procedimentos administrativos foram instaurados contra motoristas alcoolizados. Do total, 250 condutores tiveram a CNH retida na fiscalização. Na madrugada de ontem, dos 16 caminhoneiros abordados em blitze, um não passou no teste do bafômetro.