15 reconhecem homem acusado de estupro Policiais da 30ª Delegacia de Polícia do Rio prenderam no mês passado um homem acusado de roubar, estuprar e praticar atentado violento ao pudor contra pelo menos 15 mulheres no último ano. Ubirajara Macena de Souza, de 35 anos, foi reconhecido pelas vítimas. Ubirajara foi preso horas depois de abusar de uma jovem que conseguiu memorizar a placa do carro que ele usava, um Gol branco. O homem usava uma arma para intimidar as vítimas, roubava seus pertences e depois as estuprava.