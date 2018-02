157 famílias ficam desabrigadas Um incêndio na favela México 70, uma das maiores de São Vicente, na Baixada Santista, deixou 157 famílias desabrigadas. Ninguém se feriu. O fogo começou às 19h45 de domingo, e só às 23h30 foi controlado pelos bombeiros. Cerca de 10% da favela foi destruída - a área atingida faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. O destino dos moradores que perderam suas casas é incerto. Há 50 famílias abrigadas em uma escola. As outras estão com parentes.