16 de dezembro de 1908

O director da Escola Agrícola ''Luiz de Queiroz'' está auctorizado a adquirir na Europa os apparelhos, instrumentos e livros necessários para completar os laboratórios de botânica e agricultura da escola. (Roma) Em novembro ultimo emigraram da Italia 30.811 individuos, sendo para o Brasil 1.628. (Roma) No senado, o sr. de Martino apresentou uma interpellação ao governo a respeito das medidas para garantir as economias e assegurar o pagamento dos salários dos emigrantes, principalmente do Brasil.