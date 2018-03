16 de junho de 1909

Chegou hontem, á noite, de Itapetininga o sr. coronel Fernando Prestes, vice-presidente do Estado. (Rio) O corpo do dr. Affonso Penna será sepultado na carreira n. 5.645, sendo compradas mais três carreiras para formar a base de um grande jazigo que o governo fará construir, a suas expensas, em homenagem ao extincto. (Rio) O sr. Nilo Peçanha chegou hontem, ás 11 horas da manhan, ao palácio do Cattete. O novo presidente da Republica foi recebido pelos representantes das casas civil e militar do passado governo.