16 de novembro de 1907

(Santos) Foi hontem inaugurada a nova illuminação da praça Moreira César (antigo largo do Rosário), apresentando magnífico aspecto. (Natal) Foi hontem inaugurada a estação de Taipú, da Ferrovia do Ceará-Mirim. (Natal) É desoladora a impressão causada pela secca, que affecta até o Valle do Ceará-Mirim. (Fortaleza) Foi hontem inaugurada a nova estação férrea de Giran. Está marcada para o dia 23 do corrente a inauguração do ramal de Pitanguy, da Estrada de Ferro Oeste de Minas.