16 de novembro de 1908 (Cettinhe) Assegura-se que a Áustria-Hungria fortifica as suas guarnições da fronteira com o Montenegro e colloca minas nos desfiladeiros que conduzem ás posições estratégicas que os montenegrinos poderiam occupar em caso de guerra. (Sofia) Perante a camara dos deputados o presidente de conselho affirmou que a declaração da independência da Bulgaria nenhuma relação tem com a annexação da Bosnia e Herzegovina. (Pekim) A imperatriz mãe do imperador que ante-hontem falleceu morreu hontem.