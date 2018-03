16 de outubro de 1908

(Vienna) O ministério do interior fez publicar, pelos organs officiaes desta capital, as advertências contra a emigração para o Brasil, sallientando que o numero de Immigrantes recebido pelo Brasil excede ás necessidades de trabalho nesse paiz e que tem occasionado ficarem sem recursos os novos colonos que o procuram. (Bello Horizonte) No dia 15 de novembro próximo terá lugar a inauguração da fábrica de tecidos de lan, brim e linho ''Periperye'' na estação de Mattosinhos, da Estrada de Ferro Central, da firma Coronel Francisco Mascarenhas & Filhos e é a única no gênero em todo o Estado.