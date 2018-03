16 de setembro de 1907 (Buenos Aires) La Prensa e La Nacion continuam a discutir o caso da jurisdicção das Águas do Prata. Este ultimo jornal considera gravíssima a questão, fazendo-se o Brasil Paladino da causa do Uruguay. ''''Hontem - escreve a conceituada folha - o Chile era um perigo para a Argentina. Hoje é o Brasil que se está armando, e um qualquer pretexto bastará para mover-nos guerra''''. É provável que o Uruguay procure outros mercados para o xarque, deante das innúmeras difficuldades que se suscitam para a celebração de um tratado de commercio com o nosso paiz.