165 municípios do RS decretam situação de emergência

O Rio Grande do Sul registra 165 cidades em situação de emergência, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil estadual nesta terça-feira, 8. Os municípios que decretaram situação de emergência são: Porto Vera Cruz, Santa Cruz do Sul, Tapes e Novo Cabrais.

As chuvas que caem no Estado desde o último dia 13 de novembro mataram oito pessoas. Mais de 12 mil continuam foram de suas casas. Dessas, 4.530 estão desabrigadas e 8.220 desalojadas. Segundo a Defesa Civil, 341 casas foram totalmente destruídas pelo mau tempo.

Além de casas, as chuvas causaram prejuízos nas estradas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-116, na altura do km 202, em Picada Café, está totalmente interditada devido a uma queda de barreira na pista.

Ainda não há previsão para terminar as obras e liberar a via. Existe um desvio pela VRS-865. Outra queda de barreira deixa a BR-386 parcialmente bloqueada na altura do km 22, em Frederico Westphalen.