17 de agosto de 1907

(Rio) Chegou hontem a esta capital a cantora franceza Sibille Delunarge, que estreará em breve no Moulin Rouge. (Pariz) Em Carcasone foi descoberto um estabelecimento de falsificação de vinho. O distillador foi multado em seus mil francos. (Roma) Um decreto do ministério dos negócios extrangeiros fixa os preços e o maximum do transporte dos emigrantes. (Chicago) O director da União dos Telegraphistas ordenou que os telegraphistas que não estiverem sindicalizados se declarem immediatamente em greve.