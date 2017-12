17 de novembro de 1908

(Londres) O Times publica, de ultima hora, dizendo ter-se aggravado a questão dos Balkans. As relações entre a Turquia e a Bulgaria estão cada vez em piores condições. Recrudesceu a ''boycottage'' imposta contra os productos austríacos na Turquia, irritando fortemente os negociantes austríacos. Por outro lado, as relações entre a Áustria e a Servia acham-se cada vez mais tensas. (Pekin) Por um édito hontem publicado, foi proclamado Imperador da China o príncipe Pu-gi. (Pariz) O governo turco resolveu tomar as devidas precauções enviando tropas para as fronteiras com aquelles paizes.