18 de junho de 1909

(Lisboa) As autoridades sanitárias declararam infeccionada a cidade de S. Luiz do Maranhão, em vista dos casos de peste bubônica alli manifestados. (Roma) O boletim official do commissariado de emigração publica o seguinte movimento estatístico. No mês de maio ultimo emigraram da Italia: 31.237 pessoas, para os Estados Unidos; 3.799, para as republicas do Prata; 1.107, para o Brasil. (Rio) O governo recebeu telegramma communicando ter sido inaugurada a estação telegraphica da colônia militar do Alto Uruguay.