18 de maio de 1908 (Washington) O Panamá e os Estados Unidos acceitaram uma proposta no sentido de ser organisada uma commissão para examinar e regular todos os detalhes da eleição presidencial no Panamá. (Guaxupé) Acabam de chegar a esta cidade os engenheiros, com o pessoal necessário para dar inicio aos trabalhos da construcção da estrada de ferro para Muzambinho, em cuja cidade preparam grandes festejos. (Itapecerica) A noticia da inauguração da chave da estrada de ferro Sul-Paulista, encheu-nos de justa alegria e contentamento.