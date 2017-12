18 de setembro de 1908

(Itu) Com a denominação de Pharmacia S. Luiz, abrir-se-á nesta cidade, á rua do Commercio uma nova pharmacia de propriedade de sr. Souza Freitas & Comp. (Mogy-Mirim) O sr. prefeito municipal communicou á câmara, reunida segunda-feira ultima, ter contratado os serviços de distincto engenheiro sr. dr. Davids para fiscalisação das importantes obras da Cachoeira de Cima. Regressou hontem do Rio, pelo nocturno, o sr. dr. Ramos de Azevedo, engenheiro constructor do Pavilhão Paulista, que fora entregar officialmente as chaves daquelle Pavilhão.