19 de agosto de 1909

(Pariz) O sr. Santos Dumont desistiu de tomar parte no concurso de Reims, por ser impossível apromptar o seu apparelho em condições de obter sucesso. (Rio) O aspirante Dilermando de Assis tem passado irritado e demonstrado grande abatimento moral. Evita tocar no assumpto que se prende á tragédia em que se envolveu. Tem tido pouca febre, mas ainda escarra sangue. O seu ferimento mais grave é o do peito, estando a bala alojada no pulmão direito. Dilermando foi visitado pelo seu advogado Deocleciano Martyr, a quem disse que confirmava o seu depoimento.