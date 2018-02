19 de dezembro de 1908

O Diario Official publicou hontem o decreto que autorisa, sob condições, a City PF Santos Improvements Company a substituir o vapor pela electricidade no systema de tracção do transway de Santos a S. Vicente. A Agencia Official de Colonização e Trabalho procura: 304 pretendentes procuram nesta Agencia: 1.490 familias de colonos para a lavoura cafeeira; 89 familias de apanhadores de café; 1.001 trabalhadores de terra para construcção de estradas de ferro, pagando o salário de 3$500 a 4$500 réis.