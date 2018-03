19 de junho de 1909

A 1 de julho deve ser inaugurado o Theatro Municipal do Rio pela companhia da actriz Rejane, com um espectaculo denominado ''Soirées Blanches''. (Socorro) Concluida a construcção do Ramal do Socorro. Foi aberto ao trafego até o ponto terminal ''Estação de Soccorro'' em 21 de abril. As despesas de construcção da primeira secção deste ramal, em 31 de dezembro de 1908, importavam em 699:755$596 réis, segundo a avaliação final dos serviços executados pelos empreiteiros capitão Mario Rodrigues e Carlos Bucchianeri.