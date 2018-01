19 de outubro de 1907

(Rio) O intendente Bittencourt Filho apresentou ao Conselho Municipal um projecto prohibindo, do próximo anno em deante, as corridas de touros nesta capital. (Pariz) Communicam de Honfleur, no departamento de Calvados que, na noite passada, foi assaltado o museu e roubada grande quatidade de tapeçarias antigas, bordadas a ouro. (Casa Branca) Sabe a folha local Casa Brabca que o sr. administrador geral dos correios pretende crear uma grande agência na estação da Lage, na linha Mogyana, afim de evitar accumulos de correspondência na capital.