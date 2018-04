19 mil CDs e DVDs piratas são apreendidos Ninguém foi detido ontem, no sexto dia da operação contra o comércio irregular na região da Rua 25 de Março. No entanto, foram apreendidos 15 veículos, 350 sacos de 100 litros cheios de mercadorias e 19 mil CDs e DVDs piratas. A ação não impediu a atuação dos ambulantes, que voltavam às ruas assim que os fiscais saíam. Ao todo, 132 homens, 28 veículos, incluindo quatro guinchos da CET, 18 motos e uma base comunitária da PM foram usados. A ação foi coordenada pela Subprefeitura da Sé com a Guarda Civil Metropolitana e as polícias Civil e Militar.