2 de abril de 1908

(Fortaleza) Chegam diariamente do interior levas de retirantes acossados pelos effeitos da terrível secca que flagella o Estado. (Belém do Pará) O cônsul da Hespanha recebeu um telegramma do respectivo ministro, pedindo informações sobre os maus tratos impostos a bordo do vapor norueguez Amanda a cerca de 200 immigrantes embarcados em Cuba. Inaugurou-se hontem a estação Conselheiro Gavião Peixoto, no kilometro 71 da Estrada de Ferro do Dourado. A nova estação é sede do núcleo colonial que o governo fundou naquella zona.