2 de agosto de 1907 (sexta-feira) (Rio) O sr. Affonso Penna, presidente da Republica, irá amanhan assistir, na Penha, ás experiências de resistência dos encanamentos de água. (Pariz) O Figaro publicou um telegramma do seu correspondente no Rio de Janeiro communicando a creação da nova secretaria do povoamento do solo, comprehendendo immigração e colonisação. O mesmo despacho assignala a adhesão de vários Estados e o grande numero de pedidos de concessão de terras para esse fim. (Roma) Foi inaugurada a linha telephonica entre esta capital e Civita-Vecchia.