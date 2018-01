2 de dezembro de 1907 (Washington) O sr. Cortelyon, ministro da fazenda, annunciou que foi coberta varias vezes a emissão de bônus para a construcção do Canal do Panamá. Os bônus foram comprados por preço acima dos da praça. (Itu) Quinta-feira foi inaugurada a cruz da capella de S. Manuel na fazenda do sr. Manuel Lopes Gonçalves, situada no bairro de Poso Alegre. As companhias regionaes nos territórios do Acre, Purus, Juruá e Amapá serão compostas de 150 soldados cada uma e terão os seus quateis nas sedes das prefeituras ou nos pontos designados pelo governo.