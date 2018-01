2 de fevereiro de 1908 (Assumpção) Foi dirigida uma representação á câmara dos deputados, pedindo a suppressão das touradas. (Tókio) Em reunião da secção da commissão das relações exteriores da câmara dos representantes, o barão Chinda Stemi, secretario geral do ministério das relações exteriores, declarou que a América do Sul é um terreno favoravel para os emigrantes japonezes. Declarou que o governo, estabeleceu uma legação no Chile, afim de estreitar as relações commerciaes. Pelo inquérito, ficou verificado que a Argentina e o Chile são favoráveis á emigração nipponica.