2 de janeiro de 1908

(Madrid) O conselho de ministros deu um voto de confiança ao sr. Maura, presidente do conselho, para que possa applicar discrecionariamente as medidas que julgar necessárias para reprimir o terrorismo em Barcelona. O grande escriptor russo Leão Tolstoi está elaborando um novo systema de ensinar a ler ás creanças. Alguns moradores da rua Bresser vieram ao nosso escriptorio pedir que reclamemos contra o mau cheiro que se desprende de uma fábrica de sabão alli existente e que torna irrespirável o ambiente num largo do trecho do bairro.